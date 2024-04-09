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В Ростове экс-полицейский получил 9 лет «строгача» за получение взятки

В Ростове экс-полицейский получил 9 лет «строгача» за получение взятки
В Ростове суд вынес приговор в отношении бывшего инспектора по исполнению административного законодательства городского ОБ ДПС ГИБДД УМВД. Он признан виновным по двум статьям: «Получение взятки» и «Служебный подлог».

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы он использовал свои должностные привелегии. За «вознаграждение» бывший полицейский неоднократно подделывал документы о якобы имевших место ДТП. За эти годы он получил взятку в размере 1,8 миллионов рублей.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима,- добавили в СУ СК по Ростовской области.

В законную силу приговор пока не вступил.
Фото: Rostov.ru
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