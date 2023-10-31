В Ростове экс-профессора РостГМУ осудили на пять лет колонии за получение взяток

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В Ростове вынесли приговор бывшему профессору кафедры стоматологии РостГМУ. Викторию Проходную признали виновной по статьям: «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег», «Служебный подлог», «Получение взятки».По версии следствия, с марта 2017-го по март 2020 года профессор получила от студентов крупную сумму денег в обмен на закрытые зачеты и экзамены. За эти годы женщина зарабатывала от 12 до 35 тысяч, в зависимости от желаемой оценки. Всего экс-преподавательница заработала более 490 тысяч рублей.Женщине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф - 500 тысяч рублей. Кроме того, в течение трех лет ей запрещено преподавать.- Ранее суд признал виновным человека, который выступал посредником Проходной, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Приговор пока в законную силу не вступил.