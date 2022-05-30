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В Ростове экс-чиновников Кировского района осудили за мошенничество

В Ростове экс-чиновников Кировского района осудили за мошенничество
В Ростове вынесли приговор двум бывшим чиновникам Кировского района. Экс-заместитель директора по благоустройству района и его подчиненная, старший мастер этого же предприятия, обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере.

Замдиректора муниципальной организации решил обогатиться за счет «мертвых душ». Вместе со своей подчиненной они якобы устраивали на работу уборщиков территории. А их зарплату, указанную в документах, забирали себе. По такой схеме с 2019-го по 2020 год чиновники присвоили оплату труда 15 человек, которые на самом деле даже не работали. Общая сумма «заработанного» на двоих составила более 1,9 миллиона рублей.

Когда правда стала известна, в отношении экс-чиновников возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Им грозило до 10 лет лишения свободы.

В ходе следствия осужденные признали свою вину и частично возместили ущерб. Суд приговорил бывшего замдиректора к двум годам исправительной колонии общего режима, а его сотрудница получила год и четыре месяца условно. Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: Rostov.ru.
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