В Ростове изменится маршрут автобуса № 50

В Ростове-на-Дону с 6 марта изменится курсирование маршрута № 50. Об этом сообщили в городской администрации 4 марта.Автобус № 50 сообщением Лендворец - филиал часового завода теперь будет проходить через площадь Ленина в двух направлениях. Предполагается, что это увеличит пассажиропоток в центр города. Также этот маршрут напрямую свяжет улицу Ленина с Главным ж/д вокзалом.Добавим, инициатива изменить курсирование автобуса была выставлена на общественное голосование. Большинство жителей Ростова ответили «за».