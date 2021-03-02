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В Ростове изменится маршрут автобуса № 50

В Ростове изменится маршрут автобуса № 50
В Ростове-на-Дону с 6 марта изменится курсирование маршрута № 50. Об этом сообщили в городской администрации 4 марта.

Автобус № 50 сообщением Лендворец - филиал часового завода теперь будет проходить через площадь Ленина в двух направлениях. Предполагается, что это увеличит пассажиропоток в центр города. Также этот маршрут напрямую свяжет улицу Ленина с Главным ж/д вокзалом.

Добавим, инициатива изменить курсирование автобуса была выставлена на общественное голосование. Большинство жителей Ростова ответили «за».

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