В Ростове планируют изменить маршрут автобуса № 50
В Ростове-на-Дону планируют изменить схему движения автобуса № 50. Такое предложение опубликовал городской департамент транспорта.
В сообщении указано, что транспорт хотят пустить от Лендворца через проспект Сиверса, улицу Береговую, проспект Будённовский, улицы Целиноградскую, Стадионную, Шеболдаева, проспекты Ленина и Михаила Нагибина, улицы Нансена, Менжинского, Курчатова, Днепропетровскую, 26-го Июня, переулок Туапсинский и улицу Туполёва, конечная остановка — филиал часового завода «Витязь».
Обратно автобус пойдёт по схеме: «Витязь» - Днепропетровская — Туполёва, Древесный — Малое Зелёное кольцо — Днепропетровская — Курчатова — Менжинского — Нансена — Казахстанский — Сельская — Автомобильный — Ленина — площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения — Шеболдаева — Стадионная — Будённовский — Береговая — Сиверса — Привокзальная площадь — Красноармейская — Сиверса — Депутатская — площадь Восстания — Лендворец.
Отмечается, что новый маршрут позволит жителям микрорайона Ленгородок быстрее добираться до проспекта Ленина. Чтобы ввести изменения, нужно, чтобы петиция набрала 500 голосов.