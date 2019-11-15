Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове планируют изменить маршрут автобуса № 50

В Ростове планируют изменить маршрут автобуса № 50
В Ростове-на-Дону планируют изменить схему движения автобуса № 50. Такое предложение опубликовал городской департамент транспорта.

В сообщении указано, что транспорт хотят пустить от Лендворца через проспект Сиверса, улицу Береговую, проспект Будённовский, улицы Целиноградскую, Стадионную, Шеболдаева, проспекты Ленина и Михаила Нагибина, улицы Нансена, Менжинского, Курчатова, Днепропетровскую, 26-го Июня, переулок Туапсинский и улицу Туполёва, конечная остановка — филиал часового завода «Витязь».

Обратно автобус пойдёт по схеме: «Витязь» - Днепропетровская — Туполёва, Древесный — Малое Зелёное кольцо — Днепропетровская — Курчатова — Менжинского — Нансена — Казахстанский — Сельская — Автомобильный — Ленина — площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения — Шеболдаева — Стадионная — Будённовский — Береговая — Сиверса — Привокзальная площадь — Красноармейская — Сиверса — Депутатская — площадь Восстания — Лендворец.

Отмечается, что новый маршрут позволит жителям микрорайона Ленгородок быстрее добираться до проспекта Ленина. Чтобы ввести изменения, нужно, чтобы петиция набрала 500 голосов.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.