В Ростове изменили приговор военному врачу, осужденному за получение взяток
В Ростове изменили приговор экс-начальнику ФГКУ «1002 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (ЦГСЭН). Георгий Гончаров был осужден по статье «Получение должностным лицом через посредников взятки в виде денег в крупном размере».
Как установил суд, в период с 18 января по 24 ноября 2019 года он получал по 90 тысяч рублей от регионального управляющего «АУП № 38 Ростов-на-Дону» ООО «Технология». Взамен Гончаров закрывал глаза на нарушения в столовых воинских частей и выявление нарушений санэпидемиологического благополучия личного состава Вооруженных сил РФ.
Суд приговорил его к 3,5 года колонии строгого режима и взыскал с него 990 тысяч рублей в доход федерального бюджета. Также экс-начальнику запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Военный врач оказался не согласен с приговором и решил его обжаловать. Как рассказали в Южном окружном военном суде, решение изменили только частично. Теперь Георгий Гончаров сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Однако работать в месте, связанном с организационно-распорядительными функциями в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, по-прежнему нельзя. Также суд исключил применение статьи 169 ГК РФ «Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности».