Осуждённому экс-начальнику отдела полиции в Азове смягчили приговор



Осуждённому за взятку бывшему начальнику отдела полиции Азова смягчили приговор. Решение вынес Ростовский областной суд 19 декабря.



Экс-начальник межрайонного отдела № 7 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области Владимир Иванченко был приговорён Азовским городским судом на 8,5 года колонии строгого режима. Как было доказано в суде, в течение двух лет полицейский систематически получал деньги от азовского предпринимателя. За вознаграждение он закрывал глаза на незаконную игорную деятельность и оказывал покровительство доходному бизнесу. Всего за это время он получил более 3 миллионов рублей.



Вынесенное городским судом решение Иванченко посчитал слишком строгим и подал апелляцию.



Рассмотрев ходатайство, областной суд изменил приговор на 8 лет колонии.

- Суд признал смягчающим обстоятельством активное способствование раскрытию преступления, - прокомментировали в пресс-службе Ростовского областного суда.

