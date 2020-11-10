Экс-начальнику государственного санэпидемнадзора Ростовской области дали 3,5 года «строгача» за получение взяток

В Ростовской области бывшего начальника ФГКУ «1002 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (ЦГСЭН) приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. Георгий Гончаров осужден по статье «Получение должностным лицом через посредников взятки в виде денег в крупном размере».Как установил суд, подполковник медслужбы получал взятки в период с 18 января по 24 ноября 2019 года. Так, от проверок санитарно-эпидемиологических служб откупался региональный управляющий «АУП № 38 Ростов-на-Дону» ООО «Технология». Деньги экс-начальник ЦГСЭН получал через посредников. За ежемесячные 90 тысяч рублей Георгий Гончаров закрывал глаза на нарушения в столовых воинских частей, а также на выявления нарушений в сфере обеспечения санэпидемиологического благополучия личного состава Вооруженных сил РФ.В ходе предварительного следствия Георгий Гончаров полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.- Ростовским-на-Дону гарнизонным военным судом экс-начальник приговорен к 3,5 года колонии строгого режима, - сообщили в военном СУ СК РФ по Южному военному округу.Также в ближайшие два года подсудимому запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. Столько же Георгий Гончаров не сможет работать в госслужбе и органах местного самоуправления. Кроме того, суд взыскал с него 990 рублей в доход федерального бюджета.