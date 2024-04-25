В Ростове из-за выбоин на дорогах с начала года произошло 37 ДТП

Фото: Ростов ру

В Ростове с начала года произошло 37 ДТП из-за выбоин на дорогах. Информацию об этом сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД по Ростову-на-Дону Денис Бондаренко 25 апреля. Всего сотрудники ГИБДД за квартал зарегистрировали 1 135 недостатков на проезжей части.Едва ли не каждый день ростовчане жалуются на огромные ямы и выбоины на дорогах. С каждым годом их становится только больше.По словам Дениса Бондаренко, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано всего 10 аварий, что в 3 раза меньше.По словам директора «Стройавтодора» Владимира Глазунова ямочный ремонт уже не спасает дороги донской столицы. В городе необходим капитальный ремонт.- Дороги надо бы ремонтировать почаще именно капитально, а не делать ямочный ремонт. И мы не всегда все успеваем, - сказал Владимир Глазунов.В донской столице ямочным ремонтом занимаются пять подрядных организаций. На территории города работают два завода, которые производят асфальтобетонную смесь. Организации простаивают на выходных и во время технического обслуживания оборудования на другом заводе. Это приводит к тому, что для нормализации транспортной обстановки жертвуют качеством дорог.