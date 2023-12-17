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На проспекте Стачки в Ростове образовался трехкилометровый затор. Движение транспорта затруднено с самого утра 17 декабря.Тысячи автомобилистов стоят в пробке на проспекте Стачки. Из-за ремонта на мосту Стачки рабочие перекрыли две из трех полос движения.В сторону центра проезд транспорта парализован. В результате образовался гигантский затор. К 13.00 начало пробки уже дошло до пересечения улиц Кулагина/Стачки. Это почти три километра.Водители недовольны тем, что им приходится стоять в пробке по несколько часов в выходной день. Но если ремонтные работы начались утром в понедельник, то всю западную часть Ростова парализовало бы полностью.