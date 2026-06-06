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В Ростове из-за ремонта перекрыли движение по Соборному

В Ростове из-за ремонта перекрыли движение по Соборному
В Ростове перекрыли движение по переулку Соборному из-за ремонтных работ. Кадрами вечером 6 июня поделились местные жители.

Рабочие закрыли проезд с улицы Мечникова на Соборный. Возле перекрестка они выкопали огромную яму. Теперь водителям приходится искать объезд по соседним улицам.

- В этой ситуации возмущает, что на картах глобальные ремонтные работы не отображаются. Навигатор простроил мне маршрут по переулку Соборному. Но о том, что заехать на улицу с Мечникова нельзя, я узнал, только, когда приехал туда. Тут на месте многим автомобилистам приходится разворачиваться, потому что проезд закрыт, - поделился один из автовладельцев.


Обычно в будние дни в час пик улица Мечникова сильно загружена. Жители переживают, что ремонт могут не успеть завершить до начала рабочей недели.

Автомобилистам стоит учитывать ограничения и заранее продумывать маршрут.
Фото: Дондей
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