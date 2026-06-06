В Ростове из-за ремонта перекрыли движение по Соборному
В Ростове перекрыли движение по переулку Соборному из-за ремонтных работ. Кадрами вечером 6 июня поделились местные жители.
Рабочие закрыли проезд с улицы Мечникова на Соборный. Возле перекрестка они выкопали огромную яму. Теперь водителям приходится искать объезд по соседним улицам.
Обычно в будние дни в час пик улица Мечникова сильно загружена. Жители переживают, что ремонт могут не успеть завершить до начала рабочей недели.
Автомобилистам стоит учитывать ограничения и заранее продумывать маршрут.