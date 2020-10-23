В Ростове из-за ремонта дорог запретят несколько остановок для автобусов

В Ростове-на-Дону общественному транспорту запретят высадку и посадку пассажиров на нескольких остановках. О причинах изменений рассказали в департаменте автодорог.Так, с 28 октября по 1 ноября на улице Целиноградская, 6а будут проводиться ремонтные работы. В это время запретят автобусам останавливаться в районе Комсомольской площади.Кроме того, ограничат остановку пассажирского транспорта по улице Лермонтовской в промежутке проспектов Соколова и Чехова. В департаменте объяснили, что с 28 по 31 октября запланировано масштабное строительство на проспекте Соколова, 68/11в.