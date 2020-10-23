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В Ростове из-за массового ДТП на Сельмаше образовалась огромная пробка

В Ростове из-за массового ДТП на Сельмаше образовалась огромная пробка
В Ростове из-за ДТП с «ГАЗелью» на Сельмаше образовалась пробка на нескольких улицах. Авария произошла на улице Менжинского под переходным мостом 26 октября.

По предварительным данным, водитель такси зацепил иномарку и от столкновения вылетел на встречную полосу. Шофер, находящийся за рулем «ГАЗели», не смог увернуться и врезался в машину такси.

На улице Менжинского в направлении кольца пробка из машин тянется на несколько километров. Транспорт движется со скоростью 3-5 километров в час. Автомобилистам стоит заранее найти пути объезда, чтобы не стоять в пробке. Как показывает практика, последствия такой аварии устраняют не за один час.

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