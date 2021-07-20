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В Ростове на Малиновского из-за массового ДТП образовалась пробка

В Ростове на Малиновского из-за массового ДТП образовалась пробка
В Ростове на улице Малиновского из-за массовой аварии появился затор. Пробка образовалась утром 22 июля.

Движение затруднено от улицы Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. Автомобилисты едут со скоростью 5-10 километров в час. Аналогичная ситуация - и в прилегающем переулке Плавном. Общая протяженность пробки составляет около километра. Чтобы не стоять в заторе, рекомендуется заранее найти пути объезда.

Пробка появилась из-за ДТП с грузовиком. По словам очевидцев, фура въехала в три легковушки. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как одного из участников аварии достали и положили неподалеку. Вероятно, он пострадал.

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