В Ростове из-за промывки ливневки ограничат движение по Левобережной

В Ростове по улице Левобережной частично ограничат движение транспорта. Ограничение действует месяц, информирует департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.С 11 ноября по 11 декабря частичное ограничение движения будет действовать на участке улица Левобережная - улица Чемордачка.- Ограничения необходимы для проведения производственных работ по прочистке и ремонту сетевой ливневой канализации, - рассказали в ведомстве.Также движение ограничат с 18 ноября по 30 декабря из-за строительства здания на проспекте Соколова, 86. Так, проезд запретят на участке улицы Варфоломеева от проспекта Соколова до проспекта Чехова с северной стороны и на проспекте Соколова от восточной стороны строения № 92А/263 до улицы Варфоломеева. Ограничение распространяется и на пешеходов.Кроме того, проезд запрещен и по адресу: переулок Марксистский, 42. Ограничение вводят в связи со стройкой здания, расположенного по этому адресу.