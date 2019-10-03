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В Ростове из-за приезда патриарха ограничат движение транспорта

В Ростове из-за приезда патриарха ограничат движение транспорта
В последние выходные октября в Ростове ограничат движение транспорта в районе Соборной площади.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, будут перекрыты улицы, прилегающие к центральному рынку. Так, ограничения вводятся на улицах Станиславского, Московской, Темерницкой - на участке от проспекта Буденновского до Ворошиловского.

Кроме того, движение закроют в переулках Газетном и Семашко - на участке от улицы Серафимовича до улицы Обороны. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Добавим, что ограничения вводятся на неопределённое время и связаны с приездом в Ростов патриарха Кирилла. Святейший примет участие в торжественном открытии отреставрированного собора Рождества Пресвятой Богородицы. Храм реставрировали впервые за его 160-летнюю историю.

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