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В Ростове из-за прорывов на водопроводе без воды остались сотни ростовчан

В Ростове из-за прорывов на водопроводе без воды остались сотни ростовчан

В Ростове-на-Дону произошли две коммунальные аварии, в результате которых жители Западного и Первомайского районов остались без водоснабжения. Информацию об этом сообщили в АО «Ростовводоканал».

Первый прорыв на водопроводе произошел на улице Еременко. Из-за этого нарушилось водоснабжение домов, расположенных на улицах Еременко, 339-й Стрелковой Дивизии и Малиновского. Восстановление водопровода для жителей Западного района планируется 5 декабря к 18:00.

Вторая коммунальная авария произошла на улице Днепровской, что привело к прекращению подачи воды в домах, находящихся на улицах Вятской и Днепровской. Для жителей Первомайского района восстановление водоснабжения ожидается также 5 декабря, но к 15:00.
Людей просят сделать запасы питьевой и технической воды. Они могут понадобиться для различных бытовых нужд.
Фото: DonDay
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