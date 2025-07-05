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В Ростовской области нашли живой пропавшую 70-летнюю женщину

В Ростовской области нашли живой пропавшую 70-летнюю женщину
В Ростовской области нашли живой пропавшую 70-летнюю женщину. Ирина Карлова не давала о себе знать с 4 июля.

В тот день пожилая женщина вместе с супругом отправилась на дачный участок в село Самбек. Вскоре после приезда Ирина исчезла, и ее муж безуспешно пытался найти ее самостоятельно. После безрезультатных поисков мужчина обратился за помощью к средствам массовой информации и в правоохранительные органы. Позже к поискам присоединились добровольцы.

Трудности в поисках добавлял тот факт, что у Ирины наблюдалась деменция.

Волонтеры вели поиски женщины в течение суток. Также они обратились за содействием к автомобилистам, проезжавшим по трассе Ростов-Таганрог 4 июля, с просьбой просмотреть записи с видеорегистраторов.

К счастью, днем 5 июля Ирину нашли живой.
Фото: Соцсети
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