Фото: Соцсети

В Ростовской области нашли живой пропавшую 70-летнюю женщину. Ирина Карлова не давала о себе знать с 4 июля.В тот день пожилая женщина вместе с супругом отправилась на дачный участок в село Самбек. Вскоре после приезда Ирина исчезла, и ее муж безуспешно пытался найти ее самостоятельно. После безрезультатных поисков мужчина обратился за помощью к средствам массовой информации и в правоохранительные органы. Позже к поискам присоединились добровольцы.Трудности в поисках добавлял тот факт, что у Ирины наблюдалась деменция.Волонтеры вели поиски женщины в течение суток. Также они обратились за содействием к автомобилистам, проезжавшим по трассе Ростов-Таганрог 4 июля, с просьбой просмотреть записи с видеорегистраторов.К счастью, днем 5 июля Ирину нашли живой.