Из-за коммунальной аварии без воды остались сотни жителей Западного

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В Ростове-на-Дону часть Западного жилого массива осталась без водоснабжения из-за двух аварий на коммунальных сетях, сообщает Ростовводоканал.Первая авария произошла на улице Губаревича, что вызвало отключение водоснабжения в домах, находящихся между улицей Профсоюзной и переулком Олимпийским.Вторая авария произошла на улице Горбачева, в результате чего сотни жителей улиц Амбулаторной и Тружеников лишились водоснабжения.Сейчас специалисты водоканала работают на местах аварий. Ожидается, что восстановление водоснабжения будет завершено к 18:00.Ростовчанам рекомендуют запастись питьевой и технической водой для различных бытовых нужд.