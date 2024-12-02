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Из-за коммунальной аварии без воды остались сотни жителей Западного

Из-за коммунальной аварии без воды остались сотни жителей Западного

В Ростове-на-Дону часть Западного жилого массива осталась без водоснабжения из-за двух аварий на коммунальных сетях, сообщает Ростовводоканал.

Первая авария произошла на улице Губаревича, что вызвало отключение водоснабжения в домах, находящихся между улицей Профсоюзной и переулком Олимпийским.

Вторая авария произошла на улице Горбачева, в результате чего сотни жителей улиц Амбулаторной и Тружеников лишились водоснабжения.

Сейчас специалисты водоканала работают на местах аварий. Ожидается, что восстановление водоснабжения будет завершено к 18:00.

Ростовчанам рекомендуют запастись питьевой и технической водой для различных бытовых нужд.
Фото: DonDay
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