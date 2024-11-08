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Жители Северного остались без воды из-за аварии на водопроводе в Ростове

Жители Северного остались без воды из-за аварии на водопроводе в Ростове

В Ростове-на-Дону 8 ноября часть Северного жилого массива осталась без водоснабжения. Информацию об этом сообщили в Ростовском водоканале.

Коммунальная авария произошла на участке водопроводной сети по улице Вятской. Из-за прорыва без воды остались дома в пределах улицы Вятской, 37/3.

Вернуть коммуникацию в дома ростовчан планируют до 20:00.

Людям рекомендуют сделать запасы питьевой и технической воды. Она может понадобиться для различных бытовых нужд.
Фото: DonDay
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