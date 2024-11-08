Жители Северного остались без воды из-за аварии на водопроводе в Ростове
В Ростове-на-Дону 8 ноября часть Северного жилого массива осталась без водоснабжения. Информацию об этом сообщили в Ростовском водоканале.
Коммунальная авария произошла на участке водопроводной сети по улице Вятской. Из-за прорыва без воды остались дома в пределах улицы Вятской, 37/3.
Вернуть коммуникацию в дома ростовчан планируют до 20:00.
Людям рекомендуют сделать запасы питьевой и технической воды. Она может понадобиться для различных бытовых нужд.