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В лагере в Джугбе, где отравились дети из Ростова нашли санитарные нарушения

В лагере в Джугбе, где отравились дети из Ростова нашли санитарные нарушения
В лагере, расположенном в Джубге, где произошло отравление детей из Ростова, были обнаружены нарушения санитарных норм. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Ранее стало известно о случае отравления четырех юных жителей Ростова в детском лагере "Звездочка". По словам главы Ростовской области, Юрия Слюсаря, у детей был выявлен норовирус.

Предварительная версия - дети отравились по дороге в лагерь.

В ходе инспекции, проведенной краевым управлением Роспотребнадзора, были зафиксированы недостатки в санитарном состоянии пищеблока и жилых корпусов. Также администрация лагеря не обеспечила достаточный промежуток времени между сменами для проведения полноценной уборки.

"В результате лабораторных исследований, норовирусная инфекция была подтверждена у 4 детей, 13 сотрудников пищеблока и 9 вожатых", - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: нейросеть
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