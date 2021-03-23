В Ростове из-за поломки сильно снизился уровень воды в Низовом водохранилище

В Ворощиловском районе Ростова-на-Дону уровень воды в Низовом водохранилище снизился на 1,5 метра. Причиной стала деформация одного из затворов на гидротехническом сооружении (ГТС), защищающих от наводнений. Инцидент произошел 25 марта.В этот же день сотрудники министерства природных ресурсов и экологии донского региона прибыли на водохранилище. По их словам, из-за деформации не случится подтопления. ГТС, расположенные ниже по течению реки Темерник, справляются с напором в штатном режиме.В настоящее время затвор ГТС ремонтируют спасатели и строители гидротехнических сооружений.