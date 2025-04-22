В Ростове из-за первомайских мероприятий перекроют движение

Фото: Дондей

В связи с праздничными торжествами, которые пройдут в Ростове, движение для автомобильного транспорта будет ограничено на нескольких улицах 30 апреля и 1 мая. Детали об ограничениях опубликованы на официальном интернет-портале городской администрации.В центральной части города, начиная с 21:00 30 апреля и заканчивая 18:00 1 мая, из-за проведения спортивных мероприятий схема передвижения общественного транспорта будет скорректирована.Автобусные маршруты под номерами 3, 3а, 7, 67, 70, 80 и 88, двигающиеся в восточном направлении, будут объезжать перекрытые участки следующим образом: с улицы Большой Садовой – на проспект Театральный, далее – на улицу Закруткина, затем по улицам Нижненольной и Мясникова, выезд на 1-ю Линию, после чего – по улице Советской с возвращением на исходный маршрут.В обратную сторону автобусы этих же маршрутов проследуют по 20-й Линии до площади К. Маркса, далее повернут на улицу Советскую (маршруты №№ 3 и 3а – через 1-ю Майскую и Верхненольную), затем по Нижненольной и Закруткина с выездом на проспект Театральный и улицу Большую Садовую.Автобус маршрута № 55, следующий в Александровку, поедет по проспекту Театральному, улицам Закруткина, Нижненольной и Мясникова.1 мая с 8 утра до часа дня автобусы с номерами 3, 3А, 7, 67, 70, 80 и 88 будут курсировать по Большой Садовой, проспекту Буденновскому, Красноармейской, проспекту Театральному и проспекту Шолохова (маршруты №№ 70, 80 и 88 – по 20-й Линии) в обоих направлениях. Автобусы № 84 и № 98 проедут по проспекту Шолохова и 20-й Линии.Троллейбус № 6 будет курсировать от площади Королёва до площади Гагарина. Автобусы №№ 1а и 33 поедут по проспекту Ворошиловскому, Красноармейской до Привокзальной площади в обоих направлениях. Автобус № 39 не будет заезжать на Большую Садовую, а развернется в Соборном переулке.С 13:00 до 18:00 1 мая автобусы №№ 3, 3а, 7, 67, 70, 80 и 88 поедут с Большой Садовой на Кировский проспект, Красноармейскую, Театральный проспект и проспект Шолохова (маршруты №№ 70, 80 и 88 – по 20-й Линии) в обе стороны. Автобусы №№ 84 и 98 будут следовать по проспекту Шолохова и 20-й Линии.Маршрут № 55 пройдет по Театральному проспекту, улицам Горького, Ченцова, Каяни, Мурлычева, Верхненольной, Нижненольной и Мясникова, затем вернется на обычный маршрут. В обратном направлении – по улицам Мясникова, 1-й Линии, 2-й Линии, Налбандяна, Каяни, Горького и Театральному проспекту. Трамвай № 4 1 мая с 8 утра до часа дня не будет функционировать.