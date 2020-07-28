В Ростове изменятся маршруты общественного транспорта из-за полумарафона «Забег»

Фото: fotobus.msk.ru

В Ростове-на-Дону 2 августа пройдёт IV Всероссийский полумарафон «Забег». В связи с этим несколько маршрутов общественного транспорта поменяют схему движения с семи утра до полудня. Об изменениях сообщили в администрации города 29 июля.Так, автобусы под номерами 3, 3а, 7, 67, 88, 98 будут ходить следующим образом: ул. Б. Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее – по маршрутам в обоих направлениях.Общественный транспорт № 70 и № 80 проследует по схеме: ул. Б. Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – ул. 19-я Линия. Эти же автобусы в обратном направлении поедут через площадь Свободы, улицу Закруткина, Театральный проспект, Красноармейскую, Ворошиловский и Большую Садовую.Автобус № 55 будет двигаться по схеме: пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – ул. 19-я Линия. В обратную сторону общественный транспорт пройдёт через остановки по улице Сарьяна, 35-я Линия, Комсомольская, площадь Свободы, Закруткина и Театральный проспект.Движение транспортных средств № 24 и №98-МТ с 7:00 до 12:00 изменится таким образом: пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – пл. Свободы. В обратном направлении: пл. Свободы – ул. Закруткина – пр. Театральный.Кроме того, на время проведения марафона поменяют движение и троллейбусы. Например, маршрут транспорта №1 будет осуществляться по площади Привокзальная, улице Красноармейская, проспекту Театральный и Шолохова.Номера троллейбусов 2 и 22 пройдут через площадь Привокзальная, улицу Красноармейская, проспект Театральный и проспект Шолохова , 20-ю Линию, Базарную площадь, площадь Толстого и Свободы, улицу 19-я Линия. В обратном направлении транспорт остановится на улице 19-я Линия, площадь К. Маркса, 20-я Линия, Лекальная, 22-я Линия, проспект Шолохова, проспект Театральный, Красноармейская, площадь Привокзальная.Напомним, в связи с неблагоприятной коронавирусной ситуацией в Ростовской области инспекторы осуществляют рейды с проверками в общественном транспорте. Сотрудники полиции заходят в автобусы, маршрутки, троллейбусы и смотрят на то, как пассажиры и водители соблюдают масочный режим. На нарушителей выписывают административные протоколы и штрафы.