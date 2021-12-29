В Ростове из-за крепкого ветра и гололеда объявили штормовое предупреждение

Фото: Алексей Бойко

В Ростове-на-Дону из-за надвигающейся непогоды на ближайшие трое суток (8-10 января) объявили штормовое предупреждение. Об этом проинформировало Управление по делам ГО и ЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.В эти дни в донской столице прогнозируют гололед и сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 метров в секунду.Ростовским автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и парковаться исключительно в специально отведенных местах, а пешеходам – переходить дорогу только по пешеходных переходам.