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В Ростове из-за коронавируса не смогли запустить автобус № 68

В Ростове из-за коронавируса не смогли запустить автобус № 68
В Ростове-на-Дону на один из городских маршрутов не смогли выпустить автобусы. Дату поставки транспортных средств сдвинули из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее для того, чтобы обеспечить транспортом жильцов ЖК «Красный Аксай», была изменена схема движения автобуса № 68. Он должен был ходить от Нахичеванского рынка через жилой комплекс и делать конечную остановку в посёлке Александровка. Предполагалось, что автобус будут обслуживать три машины.

Перевозчиком определили ООО «ТрансЭкспорт». Однако в тот период, когда должна была проводиться поставка автобусов, началась пандемия коронавируса. В Ростовской области ввели ограничительные меры, и дату поставки сдвинули на конец лета.

Сейчас администрация ищет перевозчика, который бы смог временно обслуживать маршрут № 68.

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