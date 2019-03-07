Автобус № 29 изменил схему движения в Ростове



В Ростове изменилась схема маршрута № 29. Как сообщили на сайте перевозчика «ИПОПАТ-Юг», с 11 марта автобусы будут ходить до остановки «Сельмаш». Ранее конечным пунктом была площадь Карла Маркса. Теперь возобновилась схема, которая действовала до февраля 2019 года.



Несмотря на просьбы пассажиров, городской Департамент транспорта издал новое распоряжение. С понедельника автобусы будут курсировать от Сельмаша через Детский комбинат, рынок «Донской», Чкалова. Нижний Темерник, Мясникован, Королёва, Орбитальную, 1-ю Героическую и остановится на Институте Сиверса.



В сообщении перевозчика отмечено, что ростовчанам нравились изменения, которые продержались всего месяц. Теперь им придётся снова привыкать к старому маршруту.