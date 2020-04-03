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Автобусы из Ростова-на-Дону в Платов перестанут ходить по ночам

Автобусы из Ростова-на-Дону в Платов перестанут ходить по ночам
Сократится расписание движения автобусов, связывающих Ростов-на-Дону и аэропорт Платов. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

На маршруте № 700 станет намного меньше транспорта. К тому же, отменят ночные рейсы. Теперь первый автобус от Привокзальной площади будет отправляться в 6:30. До 20:30 транспорт станет ходить с интервалом в один час, последний рейс — в 22 часа.

В обратном направлении первый автобус будет отъезжать в 9 часов. Интервал движения составит один час, последний рейс — в полночь.
Такие меры связаны с введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. В связи с тем, что большинство горожан остаются дома на самоизоляции, в Ростове снизился пассажиропоток.

Напомним, из Платова на неопределённое время перестали совершаться международные рейсы. Большинство авиакомпаний сократили количество перелётов по стране.

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