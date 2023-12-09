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В Ростове из-за гололеда за сутки травмировались 165 человек. Из них 50 местных жителей были вынуждены вызвать скорую помощь.Непогода обрушилась на донскую столицу 7 декабря. Улицы города покрылись льдом. Из-за скользкой дороги местные жители падают и получают серьезные телесные повреждения. Уже 165 горожан обратились в больницу с травмами. Из них 50 человек не смогли самостоятельно добраться до медпункта и им пришлось вызывать скорую помощь, информирует пресс-служба Минздрава Ростовской области.Администрация города в ближайшее время планирует задействовать в противогололедной обработке 600 дворников и более ста спецмашин.