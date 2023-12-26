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В Ростове из-за аварии подвал многоэтажки залило кипятком

В Ростове из-за аварии подвал многоэтажки залило кипятком
В Ростове подвал многоэтажного дома залило кипятком из-за коммунальной аварии. ЧП случилось 26 декабря на проспекте Горшкова, 6Б.

По словам горожан, трубу с горячей водой прорвало около 07:00. В подвал тут же хлынул кипяток. Вскоре пар начал подниматься в квартиры 10-этажки. Сначала в жилье запотели стекла, затем вздулись обои, а через некоторое время — треснули деревянные плиты от конденсата.

— Комнаты превратились в парилку. В туалете между стеной и унитазом стоит вода, покоробило и выдавило древесноволокнистую плиту, — пишет в соцсетях хозяйка одной из квартир.

Очевидно, ущерб жильцам нанесен немалый. Кто его будет возмещать, пока непонятно. Кроме того, ростовчанам из подтопленного дома предстоит заниматься бумажной волокитой и писать заявления во все ответственные организации. При этом вопрос, скорее всего, не решат сразу — на носу новогодние праздники как никак.
Фото: соцсети.
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