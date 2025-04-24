В Ростове ищут пропавшего 62-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону ищут пропавшего 62-летнего мужчину. О местонахождении Василия Павлова неизвестно больше суток.Последний раз его видели 22 апреля. Когда он перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. Они обратились к волонтерам за помощью. Добровольцы опубликовали в соцсетях ориентировку.Согласно ей, Василий Павлов среднего телосложения. Его рост составляет около 180 сантиметров. Одет он был в клетчатую рубашку, синие джинсы. Обут в черные ботинки.Если вы видели похожего человека, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.