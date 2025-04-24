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В Ростове ищут пропавшего 62-летнего мужчину

В Ростове ищут пропавшего 62-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону ищут пропавшего 62-летнего мужчину. О местонахождении Василия Павлова неизвестно больше суток.

Последний раз его видели 22 апреля. Когда он перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. Они обратились к волонтерам за помощью. Добровольцы опубликовали в соцсетях ориентировку.

Согласно ей, Василий Павлов среднего телосложения. Его рост составляет около 180 сантиметров. Одет он был в клетчатую рубашку, синие джинсы. Обут в черные ботинки.

Если вы видели похожего человека, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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