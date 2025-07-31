В Ростовской области 17-летний парень попал под колеса легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В городе Шахты, расположенном в Ростовской области, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент произошёл вечером 30 июля на проспекте Ленинского Комсомола.Согласно предварительной информации, молодой человек переходил дорогу на зелёный сигнал светофора в районе дома № 52В. В этот момент на проезжую часть выехала легковая машина. Водитель автомобиля «Киа Оптима» не смог вовремя затормозить и совершил наезд на 17-летнего юношу.В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники региональной Госавтоинспекции утоняют детали случившегося.