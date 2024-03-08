Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области разыскивают пропавшего 83-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего 83-летнего мужчину
В Ростовской области волонтеры ищут пропавшего 83-летнего Илью Алабужева. Последний раз его видели 7 марта в поселке Золотая Коса (Неклиновский район).

Накануне Международного женского дня пенсионер отправился в дорогу на серебристом автомобиле «ВАЗ 2110». Спустя время связь с ним оборвалась. Он перестал отвечать на звонки и больше не вернулся домой. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к добровольческим отрядам.

Согласно ориентировке, рост пропавшего составляет около 175 сантиметров. Мужчина был одет в синие джинсы, такого цвета куртку, обут – в черные ботинки. Не исключено, что дедушка мог заблудиться.

Если вам что-то известно о местонахождении Ильи Алабужева, то сообщите по номеру телефона: 8-800-700-54-52. Родственники пропавшего рассчитывают на помощь неравнодушных людей.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.