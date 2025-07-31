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В центре Ростова перестал работать интернет утром 31 июля

В центре Ростова перестал работать интернет утром 31 июля
В центре Ростова перестал работать интернет утром 31 июля. Об это сообщают ростовчане.

Местные жители рассказали, что не могут воспользоваться приложениями или посетить веб-страницы. Кроме того, заказать такси на работу тоже оказалось весьма проблематично. Кроме завышенной стоимости поездки, время ожидания машины увеличилось в несколько раз.

Проблемы с сетью в донской столице наблюдаются с конца июня. Такие ограничительные меры были введены в целях безопасности.
Фото: Дондей
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