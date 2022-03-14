Фото: Лиза Алерт

В Шахтах ищут пропавшего 13-летнего подростка. Местонахождение Семена Чумаченко остается неизвестным уже несколько часов.Школьник вышел из собственного дома 16 марта и не вернулся обратно. Родители пытались самостоятельно отыскать ребенка, но после неудачных поисков обратились в полицию и к волонтерским отрядам. Ориентировки с фотографией Семена распространяются в соцсетях и расклеиваются по городу.У парня рост 169 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы и глаза голубого цвета. В день пропажи на нем была темно-синяя куртка, такие же брюки , чёрные ботинки и шапка. С собой у него был темный рюкзак.Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просим вас сообщить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.