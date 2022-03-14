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В Шахтах ищут пропавшего 13-летнего подростка

В Шахтах ищут пропавшего 13-летнего подростка

В Шахтах ищут пропавшего 13-летнего подростка. Местонахождение Семена Чумаченко остается неизвестным уже несколько часов.

Школьник вышел из собственного дома 16 марта и не вернулся обратно. Родители пытались самостоятельно отыскать ребенка, но после неудачных поисков обратились в полицию и к волонтерским отрядам. Ориентировки с фотографией Семена распространяются в соцсетях и расклеиваются по городу.

У парня рост 169 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы и глаза голубого цвета. В день пропажи на нем была темно-синяя куртка, такие же брюки , чёрные ботинки и шапка. С собой у него был темный рюкзак.

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просим вас сообщить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
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