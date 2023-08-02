В Ростове ищут без вести пропавшую пенсионерку с потерей памяти

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове-на-Дону без вести пропала 70-летняя женщина, страдающая потерей памяти. Екатерину Гутник несколько часов разыскивают родственники.Утром 2 августа бабушка вышла на прогулку. Прошел час, два, а пенсионерка так и не появилась дома. Родные тут же забили тревогу. Они бросились на поиски, но Екатерины и след простыл. В отчаянии близкие написали заявление в полицию. Бабушка страдает потерей памяти и не разговаривает. Если с ней случится беда, она даже не сможет позвать никого на помощь.Правоохранители ищут женщину по всему городу. К поискам подключились волонтеры. Неравнодушные люди распространяют ориентировку на пропавшую в социальных сетях.Пенсионерка среднего телосложения и роста (около 170 сантиметров), у нее бордово-рыжие волосы и карие глаза. Последний раз пожилую ростовчанку видели в красной майке, черных бриджах и бежевых тапочках. С собой брала серый чемодан.Если вы видели Екатерину Гутник или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.