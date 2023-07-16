Несколько дней в Ростове ищут 60-летнюю женщину, пропавшую без вести

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове несколько дней разыскивают 60-летнюю женщину, пропавшую без вести. Людмила Шутова не выходит на связь с близкими с 13 июля.В тот день горожанка ушла из дома и не вернулась. На следующий день вестей от бабушки тоже не было. И родные забили тревогу. Они бросились на поиски, но все оказалось тщетно.В отчаянии близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды. Пенсионерку разыскивают по всему городу.У пропавшей невысокий рост (примерно 150 сантиметров), плотное телосложение, карие глаза и русые с проседью волосы. Последний раз ее видели в черной футболке, светло-коричневых брюках в цветок и черных тапках. С собой Людмила брала черную дамскую сумку.Если вы видели Людмилу Шутову, или вам известно что-либо о ее местонахождении, сообщите по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.