В Ростовской области ищут без вести пропавшего 33-летнего мужчину

Фото: ЛизаАлерт

В городе Новошахтинск Ростовской области ищут без вести пропавшего 33-летнего мужчину. Вот уже больше месяца Алексей Майоров не выходит на связь с родными.Мужчина ушел из дома 5 августа и с тех пор о нем ничего не известно. Он не отвечает на звонки и сообщения родственников. Близкие Алексея обратились написали заявление в полицию. Кроме того, они обратились за помощью к волонтерам.Рост Алексея - 167 сантиметров, он нормального телосложения. У мужчины черные волосы и такого же цвета глаза.Во что одет мужчина неизвестно.Если вы знаете что-то о местонахождении Алексея, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.