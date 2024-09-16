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В Ростовской области ищут без вести пропавшего 33-летнего мужчину

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 33-летнего мужчину
В городе Новошахтинск Ростовской области ищут без вести пропавшего 33-летнего мужчину. Вот уже больше месяца Алексей Майоров не выходит на связь с родными.

Мужчина ушел из дома 5 августа и с тех пор о нем ничего не известно. Он не отвечает на звонки и сообщения родственников. Близкие Алексея обратились написали заявление в полицию. Кроме того, они обратились за помощью к волонтерам.

Рост Алексея - 167 сантиметров, он нормального телосложения. У мужчины черные волосы и такого же цвета глаза.

Во что одет мужчина неизвестно.

Если вы знаете что-то о местонахождении Алексея, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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