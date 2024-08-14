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В Ростовской области ищут без вести пропавшего 46-летнего мужчину

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 46-летнего мужчину
В городе Таганроге Ростовской области пропал без вести 46-летний Алексей Васильченко. Его местонахождение неизвестно уже более недели.

Мужчина ушел из дома 5 августа, и с тех пор о нем ничего не известно. Его близкие очень обеспокоились, когда он перестал выходить на связь. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшего человека составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы у Алексея темно-русые, а глаза голубые.

Мужчина, предположительно, одет в темные бриджи, серую футболку и обут в черные тапки.

Если вы что-то знаете о местонахождении жителя Таганрога, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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