В Ростовской области ищут без вести пропавшего 46-летнего мужчину

Фото: ЛизаАлерт

В городе Таганроге Ростовской области пропал без вести 46-летний Алексей Васильченко. Его местонахождение неизвестно уже более недели.Мужчина ушел из дома 5 августа, и с тех пор о нем ничего не известно. Его близкие очень обеспокоились, когда он перестал выходить на связь. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Рост пропавшего человека составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы у Алексея темно-русые, а глаза голубые.Мужчина, предположительно, одет в темные бриджи, серую футболку и обут в черные тапки.Если вы что-то знаете о местонахождении жителя Таганрога, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.