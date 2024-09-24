Родные ищут пропавшего без вести 40-летнего мужчину в Ростове

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В Ростове родные разыскивают пропавшего без вести 40-летнего мужчину. Виталий Абунин последний раз общался с близкими 11 сентября.Виталий в тот день собрался и ушел по делам. Больше он не возвращался. Близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и полицейским.В день пропажи мужчина был одет в красную майку, серые шорты и коричневые сандалии.У него рост – 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.Если вам известна любая информация о местонахождении Виталия, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.