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В Ростове инспекторы выявили грязь и технические неисправности в троллейбусах

В Ростове инспекторы выявили грязь и технические неисправности в троллейбусах
В Ростове-на-Дону инспекторы выявили грязь и технические неисправности в троллейбусах. Об этом сообщили в городской администрации 4 апреля.

В ходе проверки 22 троллейбусов в половине из них обнаружили грязные салоны, неисправные табло и другие поломки. Всего было зафиксировано 9 нарушений.

МУП «Ростовская транспортная компания» обязали устранить выявленные проблемы.

Жители города регулярно жалуются на работу общественного транспорта. Водители автобусов не только нарушают расписание, но и создают опасные ситуации на дорогах. Они проезжают на красный свет, резко тормозят и устраивают гонки.

С начала 2025 года в регионе на 30% увеличилось количество ДТП с участием водителей автобусов. В этих авариях пострадали 13 человек.
Фото: ростов ру
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