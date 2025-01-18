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В ходе проверки автобусов в микрорайоне Суворовском в Ростове выявили ряд нарушений

В ходе проверки автобусов в микрорайоне Суворовском в Ростове выявили ряд нарушений
В ходе проверки следователями состояния автобусов в микрорайоне Суворовском были обнаружены ряд нарушений. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Так, 18 января специалисты провели проверку общественного транспорта по причине расследования уголовного дела по факту падения женщины из салона автобуса. В более чем 30 пассажирских средствах передвижения выявлены технические неисправности, предрейсовое медицинское освидетельствование не прошли более 10 водителей.

В связи с этим руководством компании принято решение о невыпуске ряда автобусов на маршруты. Именно поэтому автобусы не смогли приехать ранним утром на остановку в микрорайон Суворовский. Образовались гигантские очереди на остановочных пунктах.

Однако к полудню ситуация начала улучшаться. Транспортные средства вышли в рейс.
Фото: DonDay
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