В Ростове и Таганроге выявили больше всего новых зараженных коронавирусом

За последний день больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Ростове и Таганроге, передает областное правительство.По состоянию на 4 ноября зафиксировано 309 новых зараженных в 31 городе и районе. В Ростове подхватили инфекцию 144 человека, а в Таганроге - 29. В Каменске-Шахтинском получил положительные тесты на ковид 21 горожанин. В Сальском районе заболели 20 человек, в Новошахтинске - 17, в Шахтах - 13. Еще 11 зараженных зарегистрировали в Новочеркасске, шесть - в Верхнедонском районе, по пять - в Красносулинском и Тацинском. В Аксайском и Шолоховском районах заболели по четыре человека. Еще по три зараженных зафиксировали в Азове, Гуково, Каменском и Семикаракорском районах. По два новых инфицированных - в Батайске, Морозовском и Неклиновском районах. По одному - в Азовском, Багаевском, Боковском, Дубовском, Егорлыкском, Зимовниковском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Октябрьском районах, а также в Донецке и Зверево.Всего в донском регионе ковид подхватили с начала эпидемии 31 867 граждан. Жертвами пандемии стали 884 дончанина.