В Ростове и Волгодонске зарегистрирована почти половина новых зараженных COVID-19

В Ростове-на-Дону и Волгодонске зарегистрирована почти половина новых зараженных ковидом. Всего в донском регионе 30 августа выявлено 134 случая заражения, передает правительство.В Ростове заболели коронавирусом 48 человек, в Волгодонске – десять. В Шахтах, Новочеркасске и Аксайском районе – по девять новых зараженных. Шесть и пять, соответственно, - в Каменске-Шахтинском и Батайске. В Азове и Сальском районе - по четыре новых пациента, в Таганроге, Веселовском, Волгодонском и Октябрьском районах – по три; в Новошахтинске, Азовском, Багаевском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах - по два, в Зверево, Гуково, Боковском, Верхнедонском, Дубовском, Зерноградском, Кагальницком и Шолоховском районах - по одному.В общей сложности в донском регионе 30 августа зафиксировано 134 новых случая заражения. Большинству больных - от 46 до 65 лет.