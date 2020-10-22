В Сальском районе и Ростове выявили больше всего заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки больше всего заразившихся коронавирусом зафиксировали в Сальском районе и Ростове-на-Дону. О данных на 24 октября сообщили в правительстве донского региона.Выявлен 301 новый заразившийся в 31 районе и городе Ростовской области. Лидерами по числу заболевших являются Сальский район – 65 человек и донская столица – 51. Еще 29 зараженных выявили в Таганроге, 26 – в Каменске-Шахтинском, 13 – в Новочеркасске, 12 – в Шахтах. По восемь человек с диагнозом «коронавирус» зафиксировали в Азове и Тацинском районе, семь – в Батайске, шесть - в Азовском районе, пять – в Миллеровском.В Гуково и Усть-Донецком районе COVID-19 подхватили по четыре жителя, в Красносулинском районе, Зверево и Новошахтинске – по три, в Октябрьском, Родионово-Несветайском, Зимовниковском и Мясниковском районах – по два.По одному новому зараженному - в Донецке, Егорлыкском, Кагальницком, Багаевском, Неклиновском, Семикаракорском, Тарасовском, Целинском, Чертковском и Шолоховском районах.Всего в Ростовской области положительные результаты тестов на наличие COVID-19 получили 28 440 человек. Умерли от опасного вируса уже 734 пациента.