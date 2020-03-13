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Вандалы разбили остановку в Александровке в Ростове

Вандалы разбили остановку в Александровке в Ростове
Неизвестные разгромили остановку в Александровке в Ростове. ЧП случилось 13 марта на проспекте 40-летия Победы.

В последнее время в Ростове участились акты вандализма. Недавно на Текучева разбили остановку, но не прошло и четырех дней, как хулиганы разгромили остановочный павильон в Александровке. Найти дебоширов, как это обычно бывает, не удалось.

Напомним, чиновники выделили около 35 миллионов рублей на замену остановок. Власти обещали, что они будут прочными и антивандальными. При этом на деле они оказались хрупкими и не могут устоять перед сильными мужскими руками ростовчан.

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