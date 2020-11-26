В Ростове грядущая неделя начнется с массовых отключений света

Начало грядущей недели в Ростове пройдет без света для тысяч горожан. График отключений опубликован на портале «Донэнерго».В понедельник,электричества не будет по следующим адресам:- улица Листопадова, 1-31, 8-12;- улица 23-я Линия, 34-50, 43-71.обесточат дома на Природной, Верхней, Средней, Элитной, в садоводческом товариществе «Темерник», в больнице Водников на Пешкова, 34.В это же время свет отключат по адресам: улицы Солидарности, 131-221, 116-208, Детская, 182-196, 207-221, Владиленская, 201-243, 136-170, Шатурская, 103-129, 84-94, Кржижановского, 141-191, 168-216, переулки Новокубанский, 3-51, 10-76, Молочный, 5-69, 10-62, Ударников, 29-39, 22-42, Красной Звезды, 23-33, 22-31, Гельца, 21-37, 18-26, улицы Шеболдаева, 93-99, Тракторная 36-48, 41-79, Борисоглебская, 58-72, 75-93, Иловайская, 31-51, 36-64, переулки Технологический, 8, 10, Курильский, Экскаваторный, Рыбалкина, улицы 20-я Линия, 47-67, 22-я Линия, 46-66, 47-75, 24-я Линия, 26-50, Лекальная, 9-27, переулок Булановский, 2, улица Гастелло, 1-21, 2-18, переулок Гудермесский, 1-7, 2-16, улицы Демьяна Бедного, 1-29, 2-24, Днепростроевская, 7-25, 16-28, переулок Ермака, 1-33, 2-44, улицы Народная, 1-3, 6-10, Перекопская, 19-21, 22-30, Портовая, 106-164, 101-181, переулок Самошкина, 2-4.электричества не будет на улицах:- Мадояна, 205, 205Д;- Доватора, 135-141;- Львовской, 35-69;- Объединения, 75-77, 80/1;- Еременко 33-37;- Западной, 3-9, 4-16;- Калининградской, 5-17, 10-24;- Петрозаводской, 135-171, 180-220.без света проведут горожане, проживающие по адресам:- улица Малюгиной, 253-299, 316-338;- улица Филимоновская, 319-341, 248-252;- переулок Нахичеванский, 71-77, 68-84;- улица Варфоломеева, 313;- переулок Крепостной, 14.Кроме того, обесточатдома на Зорге, 50-54.прекратят подачу электроэнергии по адресам: переулок Аэроклубовский, 15-29, 30, улицы Войкова, 69-105, 48, Портовая, 481-495, Сейнерная, 31-37, 42-58, Судостроительная, 27-29, 18-48 и Циолковского, 75-79.Без светапроведут ростовчане, проживающие на улице Войкова, 51-65, 22-40, Портовой, 477, Сейнерной, 13-27, 35/1-35/9, 2-40, Судостроительной, 7-21 и Циолковского, 75.