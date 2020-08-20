Следующая неделя для ростовчан начнется с массовых отключений света
Начало грядущей недели в донской столице пройдет без света. График отключений размещен на портале «Донэнерго».
24 августа с 9:00 до 17:00 обесточат дома по следующим адресам: Инициативная, 2-14, 1-79, Стальского, 2-76, 1-41, Лисичанская, 2-32, 7-19, Ногинская, 1-25, 2-32, Куприна, 1-43, 2-46, Фадеева, 1-39, 2-36, Писемского, 1-29, 2-38, Лескова, 11-31, 18-32, Гомельская, 1-19, 2-18, Вересаева, 1-99, 2-86, Щедрина, 1-31, 12-28, Сурикова, 1-33, 2-36, Гикалло, 1-37, 2-30, Лётный, 1-5, 2-6; Камо, 1-5, 2-14, Саранская, 1-21, 2-26, Щорса, 1-9, 2-12, 11-31, 14-30, Алма-Атинская, 1/254, 7-59, 2-98; Щаденко, 2/256, 2-32, 1-33, Минина, 2-18, 7-17, Зявкина, 24-40, Несветайский, 1-13, 2-10, Коломенский, 1-9, 2-10, Долевой, 9-13, 2-36.
В тот же день с 9:00 до 18:00 без электричества останутся горожане в домах по адресам: Лобачевского, 38, 40, 92, Карпатская, 42-46, 41-47, Ковалевская, 46-54, 43-49, Доватора, 144, 146, 167-183, 144/41б, Артёмовская, 50-52, 45-53, 78-90, 53-73, Международная, 48-60, 45-55, 2-я Володарского, 104-106, 131-133, Коминтерна, 61-77, 66-86, 66В, 86А, Днепростроевская, 138-148, 119-129, Археологический, 2-6, Всесоюзный, 8-124, 13-137, Ковельский, 1-5, 2-6, Милютинский, 6-8, Миусский, 6-8, 32-46, 21-31, Набережная, 9-23, 47-103, Портовая, 532, Пржевальского, 1-7, 4-8, Ремонтненский, 11-13, Урицкого, 3-7, Циолковского, 30, Юношеский, 2-4, 1-5.
В понедельник, [b]с 9:00 до 12:00, в детском саду «Родничок» (Беляева, 11/1) также не будет электричества.