В Ростове готовят к открытию понтонный мост на Зеленый остров

Фото: соцсети.

В Ростове начали собирать переправу на Зеленый остров. Понтонный мост планируют открыть для движения транспорта к середине апреля.Местные жители публикуют в социальных сетях кадры работ на плавучей дороге. Судя по фотографиям, мост практически готов. В ближайшее время участки переправы соединят и пустят по нему машины.Обычно мост на Зеленый остров разбирают на зиму и восстанавливают конструкцию только к 1 мая. В этом году решили это сделать пораньше, чтобы первая смена в детских лагерях на острове началась в июне, а не в июле.