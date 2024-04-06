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В Ростове готовят к открытию понтонный мост на Зеленый остров

В Ростове готовят к открытию понтонный мост на Зеленый остров
В Ростове начали собирать переправу на Зеленый остров. Понтонный мост планируют открыть для движения транспорта к середине апреля.

Местные жители публикуют в социальных сетях кадры работ на плавучей дороге. Судя по фотографиям, мост практически готов. В ближайшее время участки переправы соединят и пустят по нему машины.

Обычно мост на Зеленый остров разбирают на зиму и восстанавливают конструкцию только к 1 мая. В этом году решили это сделать пораньше, чтобы первая смена в детских лагерях на острове началась в июне, а не в июле.
Фото: соцсети.
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