Загорелся склад: на Северном в Ростове произошел пожар повышенного уровня сложности

В Ворошиловском районе Ростова произошел масштабный пожар. Ему присвоен второй ранг. ЧП случилось на улице Врубовой, 34-а ночью 22 августа.Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, загорелось одноэтажное кирпичное помещение, источником возгорания стал деревянный брус. На место происшествия отправились 63 человека личного состава на 17 машинах. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров, ликвидировать его удалось примерно через час.Как рассказывают очевидцы и жители Северного, клубы дыма распространились по всему району. Из-за едкого запаха гари жителям Ворошиловского просто нечем дышать.